09 сентября 2025

Акции Apple упали после презентации новинок

Акции Apple упали на 1,7% после презентации новых гаджетов
Акции Apple упали почти на 2%
новость из сюжета
Apple представила новый iPhone 17 на презентации

Акции американской компании Apple снизились на 1,68% после завершения ежегодной презентации новых устройств. Об этом свидетельствуют данные торгов на электронной бирже Nasdaq.

Согласно биржевой статистике, до старта презентации котировки Apple росли и достигали $238,44 за акцию (+0,24% к предыдущему закрытию) к 20:17 по московскому времени. Однако уже к 21:12 мск, после анонса новых гаджетов, бумаги компании упали в цене до $233,89.

Apple представила новый смартфон iPhone 17. Ежегодная презентация прошла 9 сентября 2025 года в Купертино. Новинка получила обновленный дисплей, функцию Always On и расширенный базовый объем памяти. Что известно о характеристиках нового смартфона — в материале URA.RU.

