09 сентября 2025

Спасатели освободили женщину из дома в Донецке, в который попал дрон ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщину достали из заблокированного в результате атаки ВСУ дома в Донецке
Женщину достали из заблокированного в результате атаки ВСУ дома в Донецке Фото:

Жительницу многоквартирного дома в Пролетарском районе Донецка освободили спасатели МЧС по ДНР после обрушения подъездных конструкций. Обвал произошел 9 сентября в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили СМИ. 

«Бахнуло и все. Больше я ничего не помню, честно вам скажу. Я была в шоке потом, что плитка отлетела, окна все повылетали со всех сторон. Лестница обвалилась полностью. Я теперь не знаю, как мне тут вещи остальные брать», — рассказала освобожденная жительница дома корреспонденту РИА Новости.

В результате атаки и последующего обрушения конструкций также были повреждены другие квартиры и общественные пространства дома. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются, информация о других пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники экстренных служб и представители местной администрации.

Атаки на жилые дома с применением беспилотников ранее уже фиксировались в российских регионах. Так, в результате удара ВСУ по Ростову-на-Дону пострадали 13 мирных жителей, были повреждены несколько многоквартирных домов, а на месте происшествия работали экстренные службы и был введен локальный режим ЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницу многоквартирного дома в Пролетарском районе Донецка освободили спасатели МЧС по ДНР после обрушения подъездных конструкций. Обвал произошел 9 сентября в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили СМИ.  «Бахнуло и все. Больше я ничего не помню, честно вам скажу. Я была в шоке потом, что плитка отлетела, окна все повылетали со всех сторон. Лестница обвалилась полностью. Я теперь не знаю, как мне тут вещи остальные брать», — рассказала освобожденная жительница дома корреспонденту РИА Новости. В результате атаки и последующего обрушения конструкций также были повреждены другие квартиры и общественные пространства дома. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются, информация о других пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники экстренных служб и представители местной администрации. Атаки на жилые дома с применением беспилотников ранее уже фиксировались в российских регионах. Так, в результате удара ВСУ по Ростову-на-Дону пострадали 13 мирных жителей, были повреждены несколько многоквартирных домов, а на месте происшествия работали экстренные службы и был введен локальный режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...