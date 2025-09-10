Мигрантов-нелегалов выгонят из страны 11 сентября

Иностранцы, утратившие законные основания для пребывания в России, должны до 10 сентября включительно урегулировать свой правовой статус. В противном случае их начнут выдворять из страны. Соответствующие меры будет принимать МВД РФ, поскольку действие президентского указа, который ранее позволял гражданам из других стран легализовать пребывание, истекает.
«С четверга, 11 сентября, в отношении указанных иностранных граждан до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав. В том числе на въезд в Россию в будущем», — процитировало заявление МВД агентство ТАСС.
Граждане Украины, утратившие основания для пребывания, могут получить вид на жительство либо сразу подать документы на российское гражданство при наличии постоянной регистрации на территории соседней страны. После 11 сентября нарушителям будет, в частности, запрещено регистрировать или расторгать брак, устраивать детей в детсады и школы.
Ужесточение мер в отношении иностранных граждан совпадает с вступлением в силу с 1 сентября новых законов, направленных на усиление контроля за миграционными процессами и повышение ответственности за миграционные нарушения. Так, в РФ увеличиваются пошлины для иностранцев, вводится обязательная регистрация и биометрия, а также расширяются основания для выдворения из страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.