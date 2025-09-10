Стало известно, кто сможет оформить себе кредитные каникулы с 1 октября

Руководители субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые россияне с 1 октября смогут воспользоваться кредитными каникулами сроком до полугода. Мера поддержки распространяется на кредиты, выданные по программам льготного кредитования, если договор был заключен не раньше марта 2024 года.
«Каникулы предоставят, если сумма займа не превышает 10 млн рублей для самозанятых, 60 млн рублей — для микропредприятий, 400 млн рублей для малых предприятий и 1 млрд рублей для средних предприятий. Во время льготного периода проценты по кредиту продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре, и будут ежемесячно капитализироваться», — уточнил РБК.
По сведениям издания, право на отсрочку можно получить только один раз в пять лет по каждому кредиту. Ее могут предоставить на срок до шести месяцев.
Как сообщало URA.RU ранее, при этом закон предусматривает ряд исключений. Например, кредитные каникулы не распространяются на договоры, заключенные с несколькими кредиторами или заемщиками, а также на синдицированные кредиты. Меры не касаются займов, выданных МФО — субъектами МСП, либо некоммерческими или государственными микрофинансовыми организациями. Также льготный период не предоставляется, если предмет залога уже находится под обременением в рамках других обязательств или если заемщик относится к числу организаций, которым не положена государственная поддержка.
