Малый бизнес сможет брать кредитные каникулы

В России собираются предоставить малому и среднему бизнесу (МСП), а также самозанятым гражданам право на кредитные каникулы раз в пять лет. Соответствующий закон принят Госдумой во втором и третьем чтениях.
Согласно документу, субъекты МСП и самозанятые смогут требовать от банков, микрофинансовых организаций и ВЭБ.РФ приостановить выплаты по кредитам или займам на срок до шести месяцев. Право на льготный период предоставляется вне зависимости от финансового положения заемщика или необходимости поддержки определенных отраслей. Такие кредитные каникулы будут предоставляться один раз в пять лет. Однако в течение каникул проценты продолжают начисляться согласно условиям договора. Трансляция заседания велась на официальном сайте Госдумы.
Закон предусматривает ряд исключений. Кредитные каникулы не распространяются на договоры, заключенные с несколькими кредиторами или заемщиками, а также на синдицированные кредиты. Меры не касаются займов, выданных МФО — субъектами МСП, либо некоммерческими или государственными микрофинансовыми организациями. Также льготный период не предоставляется, если предмет залога уже находится под обременением в рамках других обязательств или если заемщик относится к числу организаций, которым не положена государственная поддержка (например, кредитные и страховые компании, негосударственные фонды, участники игорного бизнеса и нерезиденты РФ).
Максимальные суммы кредитов, по которым можно воспользоваться правом на каникулы, установит правительство. До этого момента лимиты составят: для микропредприятий — 60 миллионов рублей, для малых предприятий — 400 миллионов рублей, для средних — 1 миллиард рублей, для самозанятых — 10 миллионов рублей.
Закон в случае одобрения Совфедом и подписания его президентом РФ Владимиром Путиным вступает в силу с 1 октября 2025 года. Он будет действовать в отношении кредитных договоров, заключенных с 1 марта 2024 года.
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