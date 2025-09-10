Профессиональный игрок рассказал, с чем можно сравнить российский футбол

Венгерский чемпионат по футболу по своему уровню схож с российским — конкуренцией и разнообразием игровых подходов, — за исключением ведущих клубов. Такое сравнение провел защитник «Казинцбрацики» Варазадят Ароян.
«Венгерский футбол можно сравнить с российским, если не брать „Зенит“ и „Спартак“. Однако в Венгрии есть „Ференцварош“. При этом Венгрия — маленькая страна, а Россия — огромная. Здесь, как и в России, у каждого клуба свой стиль: кто-то только борется, а кто-то только играет в пас. Такое было только в России», — заявил Ароян для «Чемпионат».
Ранее футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Клуб занял первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона 2024/2025. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил спортсменов с победой. Футбольный клуб завоевал звание чемпиона благодаря результативным ударам Джона Кордобы, Никиты Кривцова и Эдуарда Сперцяна, которые поразили ворота соперника в решающей встрече.
