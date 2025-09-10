Над 13 регионами России сбили более сотни беспилотников

Минобороны: над Россией средства ПВО сбили 122 беспилотника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства ПВО сбили над Россией 122 дрона, уточнили в Минобороны
Средства ПВО сбили над Россией 122 дрона, уточнили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Свыше сотни украинских беспилотников были уничтожены средствами ПВО над 13 регионами России в ночь на 10 сентября. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, атака началась после полуночи и продолжалась до пяти утра по московскому времени.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что большинство дронов были сбиты на подлете к границе, остальные — над акваторией Черного моря.

Согласно данным Минобороны, масштабная атака затронула Брянскую (21 БПЛА), Воронежскую (12), Белгородскую (11), Курскую (11), Орловскую (9), Калужскую (5), Рязанскую (3), Нижегородскую, Ростовскую и Тверскую (по 2) области, а также Тульскую область (1 БПЛА) и Краснодарский край (11 БПЛА). Значительная часть беспилотников — 17 аппаратов — была уничтожена над Республикой Крым. Еще 15 дронов были перехвачены над акваторией Черного моря.

Ранее, в ночь с 27 на 28 августа, Минобороны РФ также сообщало о масштабной атаке украинских беспилотников — тогда было уничтожено 102 дрона, большинство из которых сбили над акваторией Черного моря, а также в Ростовской, Самарской и Краснодарской областях. С начала СВО удары беспилотников по российским регионам происходят регулярно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свыше сотни украинских беспилотников были уничтожены средствами ПВО над 13 регионами России в ночь на 10 сентября. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, атака началась после полуночи и продолжалась до пяти утра по московскому времени. «Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что большинство дронов были сбиты на подлете к границе, остальные — над акваторией Черного моря. Согласно данным Минобороны, масштабная атака затронула Брянскую (21 БПЛА), Воронежскую (12), Белгородскую (11), Курскую (11), Орловскую (9), Калужскую (5), Рязанскую (3), Нижегородскую, Ростовскую и Тверскую (по 2) области, а также Тульскую область (1 БПЛА) и Краснодарский край (11 БПЛА). Значительная часть беспилотников — 17 аппаратов — была уничтожена над Республикой Крым. Еще 15 дронов были перехвачены над акваторией Черного моря. Ранее, в ночь с 27 на 28 августа, Минобороны РФ также сообщало о масштабной атаке украинских беспилотников — тогда было уничтожено 102 дрона, большинство из которых сбили над акваторией Черного моря, а также в Ростовской, Самарской и Краснодарской областях. С начала СВО удары беспилотников по российским регионам происходят регулярно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...