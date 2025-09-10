Дроны атаковали 13 регионов России, в аэропортах задержали более 21 рейса: карта атак 10 сентября

Российские силы противовоздушной обороны за ночь с 9 на 10 сентября уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью — 21 аппарат. Подробнее об атаках украинских дронов и ограничениях — в материале URA.RU.
Сводка Минобороны
Над Республикой Крым сбили 17 дронов, над Воронежской — 12. По 11 БПЛА уничтожено над Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем. Над Орловской областью сбито девять дронов, над Калужской пять, над Рязанской областью три. По два беспилотника сбито над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один — над Тульской областью. Также еще 15 украинских БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.
Ситуация в регионах
Нижегородская область
В регионе была предотвращена атака беспилотников. Согласно предварительной информации, каких-либо последствий зафиксировано не зафиксировано, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем telegram-канале.
Брянская область
В Брянской области силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Оперативные и экстренные службы работают на местах, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram- канале.
Орловская область
В течение последних суток было ликвидировано девять беспилотников ВСУ. Пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано. В Шаблыкинском районе обломки беспилотных летательных аппаратов привели к повреждению линии электропередачи, в результате чего в нескольких близлежащих населенных пунктах были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. На данный момент специалисты проводят восстановительные мероприятия для устранения возникших проблем, сообщил губернатор Орловской области Клычков в своем telegram-канале.
Рязанская область
Системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали три беспилотника. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. Обломки одного из дронов упали на хозяйственную постройку, расположенную во дворе частного домовладения. Возникший пожар был быстро локализован, в настоящее время проводится оценка нанесенного материального ущерба, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем telegram-канале.
Ростовская область
В Матвеево-Курганском районе после атаки дронов была проведена эвакуация 73 воспитанников и пяти сотрудников специализированной школы-интерната. По информации губернатора Юрия Слюсаря, в результате происшествия повреждены оконные стекла и дверь запасного выхода, а двое сотрудников получили незначительные травмы.
Воронежская область
В Воронеже, Борисоглебске и четырех районах области было сбито более 10 дронов. Обломки повредили окна и крышу частного дома, теплицу и гараж, а также остекление многоквартирного дома в Борисоглебске. Пострадавших нет, сообщает в своем telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Донецк (ДНР)
В результате ракетного удара по Буденновскому району пострадала женщина 1971 года рождения. Серьезные повреждения получил многоквартирный дом — обрушился лестничный марш с третьего по пятый этажи. Эвакуированы семь человек, включая ребенка. Повреждены 10 автомобилей и объект гражданской инфраструктуры в Докучаевске, сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале.
Курская область
На улице Союзной произошло возгорание и падение обломков БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил глава города Курска Сергей Котляров в своем telegram-канале.
Калужская область
Обломки дрона незначительно повредили фасад административного здания на окраине Калуги. Пострадавших нет, сообщает губернатор области Владислав Шапша в своем telegram-канале.
Ограничения авиасообщения
Нижний Новгород
В аэропорту Стригино временно действовали ограничения на взлет и посадку авиасудов. На данный момент они сняты, сообщили в Росавиации.
Сочи
В международном аэропорту города задержаны порядка 25 рейсов на фоне введения ограничительных мер. Затронуты направления полетов из Тюмени, Нальчика, Орска и других городов. Кроме того, рейс Сочи — Санкт-Петербург отложен на 12 часов.
Калуга
Аэропорт Грабцево вводил пятичасовые временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Сейчас они также сняты, сообщает Росавиация в telegram- канале.
