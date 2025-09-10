Kaspersky: мессенджер MAX безопаснее Telegram и WhatsApp*

Отечественный мессенджер MAX запрашивает меньше доступов к данным пользователей и эффективнее противодействует мошенникам по сравнению с Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). К такому выводу пришли специалисты «Лаборатории Касперского» после анализа разрешений и функций популярных приложений.
«MAX интегрировал встроенную защиту от мошеннических звонков, а запрашиваемый приложением список разрешений на доступы скромнее, чем у WhatsApp и Telegram», — уточнили в пресс-службе «Лаборатории Касперского». Эксперты пояснили, что MAX не требует разрешения на доступ к буферу обмена, чтению и отправке SMS, совершению звонков и просмотру журнала звонков. Также приложение не запрашивает данные профиля пользователя и не обращается к аудиофайлам, отметили в компании.
Одной из ключевых угроз для пользователей остаются мошеннические звонки с неизвестных номеров. По данным сервиса Kaspersky Who Calls, в первом полугодии 2025 года более половины россиян сталкивались с подобными попытками обмана. Для защиты пользователей MAX использует технологии проверки репутации звонящего по базам данных, что помогает снизить риск передачи персональных данных злоумышленникам и финансовых потерь.
В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что российские разработчики мессенджеров уже внедряют лучшие практики по обеспечению безопасности. В частности, в MAX реализованы современные инструменты противодействия социальной инженерии, а система разрешений устроена таким образом, чтобы минимизировать риски для конфиденциальности пользователей. «Аргументы о небезопасности MAX, базирующиеся на основании анализа списка разрешений, выглядят непрофессионально», — добавили в компании.
С 1 сентября 2025 года его начнут устанавливать на все новые смартфоны в России.
*WhatsApp — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
