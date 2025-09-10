Пушилин: в Красноармейске ВС РФ ведут бои в высотной застройке

Пушилин рассказал, что ВС РФ проводят бои в городской застройке Красноармейска
Пушилин рассказал, что ВС РФ проводят бои в городской застройке Красноармейска
Спецоперация РФ на Украине

В Красноармейске (ДНР) российские военные ведут бои в высотной застройке. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ситуация в городе остается напряженной, армия России продолжает наступление на позиции украинских сил.

«В Красноармейске идут бои именно в высотной застройке — это наиболее сложный и опасный тип городских боев», — рассказал Пушилин в эфире «Соловьев Live». Российские подразделения продвигаются «дом за домом» и сталкиваются с организованным сопротивлением противника.

Ранее сообщалось, что российские войска ведут уличные бои в высотных зданиях Красноармейска, а украинские силы перебрасывают в город резервы для удержания позиций. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что подразделения ВСУ в Красноармейске и Димитрове находятся под огневым контролем российских военных, а ключевые дороги из этих населенных пунктов отслеживаются с помощью беспилотников.

