Сбежавший из СИЗО-1 в Екатеринбурге арестант Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может находиться в районе Чусовского тракта и поселка Медный. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.
«Имеется информация, что гражданин Корюков Иван, совершивший побег из СИЗО-1 Екатеринбурга, может скрываться на территории садоводческих товариществ, расположенных в районе Чусовского тракта, Чусовского озера, поселка Медный, реки Патрушиха», — пояснили там. Там в ночь на 8 сентября был пойман второй беглец — Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Ранее силовики сообщили о розыске Корюкова в Курганской области. Последний раз арестант был одет в черную легкую куртку с капюшоном и темно-синие спортивные штаны Umbro. На его правой руке есть татуировка паутины.
Парни попали под стражу весной 2023 года — после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к долгим тюремным срокам. В изоляторе, скорее всего, они ожидали этапирования. Ночью 1 сентября парни сбежали и скрылись. Силовики объявили их в федеральный розыск. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
