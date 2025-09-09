Названа особая примета сбежавшего террориста из СИЗО в Екатеринбурге

У сбежавшего арестанта из СИЗО в Екатеринбурге есть татуировка паутины
Беглец может быть вооружен (архивное фото)
Беглец может быть вооружен (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

У сбежавшего зека из СИЗО-1 в Екатеринбурге Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) есть татуировка паутины. Она набита на правой кисти руки, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Особые приметы: короткие волосы, щетина, на правой кисти тату — паутина (слабозаметная). Может быть одет в черную легкую куртку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны Umbro и черную кофту с капюшоном», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Корюков регулярно переодевается в целях конспирации. Он может быть вооружен кухонным ножом.

Второго арестанта — Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — поймали в ночь на 8 сентября в 14 километрах от СИЗО-1. Предварительно, он является организатором побега.

Молодые люди попали под стражу весной 2023 года — после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к долгим тюремным срокам. В изоляторе, скорее всего, они ожидали этапирования. Ночью 1 сентября парни сбежали и скрылись. Силовики объявили их в федеральный розыск. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

