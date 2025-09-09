В Челябинской области в этом году закуплено еще 123 единицы современной дорожной техники для круглогодичной уборки улиц и дорог. Техника передана практически во все муниципалитеты региона. Губернатор Алексей Текслер поставил перед главам задачу — существенно повысить качество содержания улиц и дорог, сообщила пресс-служба областного правительства.
«В этом году приобрели еще 123 машины, которые уже поступили практически во все муниципалитеты. Главам муниципалитетов поставлена задача — существенно повысить качество содержания улиц и дорог, особое внимание уделить пешеходным зонам», — подчеркнул Текслер, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
В числе приобретенной техники — тракторы, автогрейдеры, коммунальные уборочные и погрузочные машины, экскаваторы-погрузчики, автосамосвалы. Машины закуплены за счет средств областного бюджета и по инициативе губернатора Текслера.
Реализация программы началась еще в прошлом году, но тогда обновление коснулось больше крупных городов. «После сильных снегопадов конца 2023-го — начала 2024 года стало ясно, что этот сектор требует дальнейшего усиления. В прошлом году для крупных городов — Челябинска, Магнитогорска, Миасса и других — было закуплено около 100 единиц новой техники», — отметил Текслер.
В этом году акцент сделан на поддержку малых городов и сельских территорий, где жители часто недовольны качеством уборки. Текслер потребовал от глав следить за бережной эксплуатацией техники и своевременным техобслуживанием.
Для Челябинска в этом году закуплено шесть вакуумных подметально-уборочных машин, которые предназначены для очистки внутриквартальных дорог, подъездных путей к контейнерным площадкам и парков. «В прошлом году приобреталась более крупная техника — трактора ЧТЗ. Сейчас делаем акцент на улучшении летнего содержания, хотя новая техника является всесезонной и пригодится зимой», — отметил Текслер.
В Челябинске минувшей зимой на одном из аппаратных совещаний в мэрии глава города Алексей Лошкин поручил подрядчикам и руководителям районов уделить пристальное внимание уборке улиц в снегопады. После непогоды 23 февраля на уборку улиц вывели всю имеющуюся в арсенале дорожников технику, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе администрации города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!