Бакальчук назначен исполнительным директором «М.Видео»

Предприниматель и бывший совладелец Wildberries, Владислав Бакальчук, назначен главным исполнительным директором операционной компании «М.Видео». Информация об этом появилась в реестре СПАРК.
Согласно СПАРК, изменения были внесены 8 сентября. В компании отмечают, что Бакальчук займется цифровой трансформацией бизнеса. По словам генерального директора группы Феликса Либа, который возглавляет «М.Видео-Эльдорадо» с февраля 2025 года, сейчас ритейлер проходит масштабную модернизацию и рассчитывает на экспертизу Бакальчука для внедрения новых цифровых решений.
Владислав Бакальчук ранее был совладельцем Wildberries, крупнейшего российского онлайн-ритейлера. В ООО «Вайлдберриз» ему принадлежал 1% компании, а 99% — его бывшей супруге, основательнице Wildberries Татьяне Ким. В 2024 году между совладельцами произошел корпоративный конфликт, связанный с планами объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ для создания цифровой торговой платформы. После чего Ким приняла решение о разводе и сменила фамилию на девичью.
Сеть «М.Видео» приобрела «Эльдорадо» в марте 2018 года за 45,5 млрд рублей. Сделка была профинансирована за счет собственных средств компании и кредита, привлеченного у ВТБ. Сегодня оборот объединенной компании превышает 430 млрд рублей, а сеть насчитывает более 1 000 магазинов в 250 городах России. В марте 2025 года «М.Видео-Эльдорадо» объявила о докапитализации группы на сумму 30 млрд рублей в первом полугодии. Новые акционеры компании внесли в капитал 11,5 млрд рублей, однако их имена не раскрываются.
