В МИД Литвы высказались по поводу проникновения БПЛА в Польшу

Вильнюса нет подтверждения преднамеренности вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
В то же время он отметил, что российская сторона отвечает за недопущение полетов беспилотных летательных аппаратов на территорию стран НАТО. Слова главы литовского МИД приводит Reuters.
В ночь на 10 сентября польские и союзные военные самолеты поднялись в воздух из-за сообщений о движении российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск утром сообщил, что польские военные открыли огонь по объектам, которые пересекли границу воздушного пространства Польши. Глава Республики также добавил, что над Польшей были сбиты российские дроны.
