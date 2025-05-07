Соратник экс-мэра Челябинска Тефтелева добился освобождения по УДО

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Евгений Пашков добился условно-досрочного освобождения
Евгений Пашков добился условно-досрочного освобождения Фото:
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Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Копейский горсуд 7 мая удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего начальника управления капстроительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, осужденного за коррупцию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство Пашкова об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Неотбытая часть наказания составила 1 год 9 месяцев 26 дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Решение в силу не вступило и может быть обжаловано. В случае, если жалобы не последует, Пашков выйдет из колонии через 15 суток.

Пашков проходил по делу о коррупции в администрации Челябинска вместе с непосредственным начальником в лице мэра Тефтелева. Им инкриминировали получение денег от предпринимателей и коммерсантов. Показания на них дал депутат гордумы Челябинска и по совместительству руководитель строительной организации Сергей Селещук. По его словам, он платил Тефтелеву за получение муниципальных контрактов при строительстве школы в «Парковом».

Еще на стадии предварительного расследования Тефтелев признал вину в содеянном и заключил досудебное соглашение. В октябре 2020 года экс-чиновнику вынесли приговор. Его признали виновным и назначили три с половиной года колонии. При этом до июня 2022 года Тефтелев оставался в СИЗО, а после попросил сменить вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение. На свободу бывший мэр вышел в марте 2023 года. Ходили слухи, что он начнет заниматься бизнесом. Но бывший мэр вернулся в Магнитогорск и ушел на пенсию.

Пашков же так и не признал вину. В апреле 2021 года Центральный райсуд отправил его в колонию строгого режима на восемь с половиной лет. Но уже в сентябре 2021 года приговор был отменен из-за нарушений норм уголовно-процессуального законодательства. Второй приговор был ни разу не гуманней: все те же восемь лет «строгача». Но адвокатам удалось снизить приговор до семи лет. Отсидев половину срока (с учетом времени в СИЗО) Пашков стал просить суд отпустить его условно-досрочно.

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Копейский горсуд 7 мая удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего начальника управления капстроительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, осужденного за коррупцию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство Пашкова об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Неотбытая часть наказания составила 1 год 9 месяцев 26 дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано. В случае, если жалобы не последует, Пашков выйдет из колонии через 15 суток. Пашков проходил по делу о коррупции в администрации Челябинска вместе с непосредственным начальником в лице мэра Тефтелева. Им инкриминировали получение денег от предпринимателей и коммерсантов. Показания на них дал депутат гордумы Челябинска и по совместительству руководитель строительной организации Сергей Селещук. По его словам, он платил Тефтелеву за получение муниципальных контрактов при строительстве школы в «Парковом». Еще на стадии предварительного расследования Тефтелев признал вину в содеянном и заключил досудебное соглашение. В октябре 2020 года экс-чиновнику вынесли приговор. Его признали виновным и назначили три с половиной года колонии. При этом до июня 2022 года Тефтелев оставался в СИЗО, а после попросил сменить вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение. На свободу бывший мэр вышел в марте 2023 года. Ходили слухи, что он начнет заниматься бизнесом. Но бывший мэр вернулся в Магнитогорск и ушел на пенсию. Пашков же так и не признал вину. В апреле 2021 года Центральный райсуд отправил его в колонию строгого режима на восемь с половиной лет. Но уже в сентябре 2021 года приговор был отменен из-за нарушений норм уголовно-процессуального законодательства. Второй приговор был ни разу не гуманней: все те же восемь лет «строгача». Но адвокатам удалось снизить приговор до семи лет. Отсидев половину срока (с учетом времени в СИЗО) Пашков стал просить суд отпустить его условно-досрочно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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