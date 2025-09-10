Свердловчанам напомнили, что грозит за провокации на выборах губернатора

Любые правонарушения во время выборов губернатора, которые пройдут в Свердловской области 12-14 сентября, грозят серьезными последствиями — вплоть до лишения свободы. Подробнее о санкциях рассказали в telegram-канале «Антитеррор Урал».
Терроризм и вандализм
За попытки поджога, взрывы или другие угрожающие жизни человека действия на избирательном участке может грозить ответственность, предусмотренная статьей 205 УК РФ (Террористический акт). Она предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. За хулиганские действия можно получить штраф до 40 тысяч рублей по статье 214 УК РФ (Вандализм), Если будет нанесен большой ущерб, то наказание могут ужесточить — до 360 часов обязательных работ или арест на срок до трех месяцев.
Порча бюллетеней
Уничтожение или повреждение избирательных бюллетеней регламентируется ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование избирательным правам). Самое жесткое наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. Также можно получить обязательные (до 480 часов) или исправительные работы (до двух лет). Кроме этого, могут выписать штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Нарушение тайны голосования
При попытке помешать работе сотрудников избиркома или нарушении тайны голосования не предусмотрено тюремное наказание. Но по ст. 141 УК РФ обвиняемого могут заставить выплатить штраф до 80 тысяч рублей. Другая санкция — исправительные или обязательные работы на срок до одного года.
Вмешательство в процесс голосования
Если свердловчанин попытается подкупить, обмануть или принудить избирателя к голосованию, то ему грозит также до пяти лет тюрьмы. Еще по той же 141-й статье могут грозить те же штрафы и общественные работы, как и за порчу бюллетеней.
Злоупотребление должностным положением
В случаях, когда должностное лицо в Свердловской области может попытаться вмешаться в ход проведения выборов, его могут лишить права работать во власти. Эта же статья — 141 УК РФ — подразумевает лишения полномочий на срок до пяти лет. За это нарушение одни из самых высоких денежных санкций — 200–500 тысяч рублей.
Ложное минирование
Обман экстренных служб о наличии бомбы или возможном поджоге рассматривается по ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). За это преступление предусмотрен штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы до трех лет.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете агентства.
На прошлогодних выборах президента России произошла попытка испорить бюллетени зеленкой. За это задержали профессора УрФУ Эмилию Носову на избирательном участке в 13-й гимназии Екатеринбурга. Мошенники представились ей сотрудниками ФСБ. Им она успела перевести 15 миллионов рублей, которую Носовой пообещали вернуть после провокации. По ее версии, она пыталась подать сигнал сотрудникам участка, чтобы ее не пустили. По итогу профессора посадили в спецприемник, где она провела 15 дней. Из-за крупных долгов Носова заявила, что осталась нищей. На том же голосовании в областной избирком поступали многочисленные провокационные звонки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!