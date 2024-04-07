Профессор УрФУ раскрыла, как вела подготовку к провокации на выборах

За профессором УрФУ, пришедшей с зеленкой на выборы, следили по видеосвязи

08 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Носова пыталась привлечь внимание правоохранителей, чтобы ее не пустили на выборы Фото: Илья Московец © URA.RU Доктор наук и сотрудник УрФУ Эмилия Носова, которая под давлением мошенников пришла на выборы с зеленкой, старалась сделать так, чтобы ее не пустили на избирательный участок из-за проводных наушников и телефона, направленного вперед. Преподаватель рассказала, что ее постоянно контролировали по видеосвязи. «Я надеялась, что меня остановят сразу и я смогу шантажистам сказать, что на участок меня не впустили. Но телефон не вызвал вопросов. Тогда я решила воспользоваться другой уловкой. Человек велел открыть зеленку у соседнего здания, в кармане. И как только я зашла, я разлила в кармане зеленку, ведь шантажисты видели только то, что вокруг», — передает E1.ru слова Носовой. С самого начала профессору пришло сообщение от руководства, что якобы с ней не могут связаться из министерства науки. Она была уверена, что ее хотят пригласить на выступление в качестве эксперта. «Я ответственный человек, ответственно отношусь к просьбам директора, поэтому перезвонила», — отметила Носова. После этого мошенники запугивали доктора уголовной ответственностью за раскрытие малейшей информации и предупреждали, что обвинят в попытке перечислить средства подозрительным людям. Носову задержали на избирательном участке в 13-й гимназии Екатеринбурга. Мошенники представились сотрудниками ФСБ. Им она успела перевести 15 миллионов рублей. Деньги пообещали вернуть после провокации на голосовании. Профессора посадили в спецприемник, где она провела 15 дней. Из-за крупных долгов Носова заявила, что осталась нищей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доктор наук и сотрудник УрФУ Эмилия Носова, которая под давлением мошенников пришла на выборы с зеленкой, старалась сделать так, чтобы ее не пустили на избирательный участок из-за проводных наушников и телефона, направленного вперед. Преподаватель рассказала, что ее постоянно контролировали по видеосвязи. «Я надеялась, что меня остановят сразу и я смогу шантажистам сказать, что на участок меня не впустили. Но телефон не вызвал вопросов. Тогда я решила воспользоваться другой уловкой. Человек велел открыть зеленку у соседнего здания, в кармане. И как только я зашла, я разлила в кармане зеленку, ведь шантажисты видели только то, что вокруг», — передает E1.ru слова Носовой. С самого начала профессору пришло сообщение от руководства, что якобы с ней не могут связаться из министерства науки. Она была уверена, что ее хотят пригласить на выступление в качестве эксперта. «Я ответственный человек, ответственно отношусь к просьбам директора, поэтому перезвонила», — отметила Носова. После этого мошенники запугивали доктора уголовной ответственностью за раскрытие малейшей информации и предупреждали, что обвинят в попытке перечислить средства подозрительным людям. Носову задержали на избирательном участке в 13-й гимназии Екатеринбурга. Мошенники представились сотрудниками ФСБ. Им она успела перевести 15 миллионов рублей. Деньги пообещали вернуть после провокации на голосовании. Профессора посадили в спецприемник, где она провела 15 дней. Из-за крупных долгов Носова заявила, что осталась нищей.