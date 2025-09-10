Раскрыта площадь мощного пожара на складе в Подмосковье

Пожар охватил здание склада в подмосковном поселке Некрасовский днем 10 сентября. По данным представителя экстренных служб, площадь возгорания достигла 9 тысяч квадратных метров.
«Предварительная площадь пожара на складе — 9 тысяч квадратных метров», — рассказал источник. Его слова приводит РИА Новости.
Как сообщил представитель экстренных служб, огонь распространился на всю площадь здания. Согласно предварительным данным, все работники успели эвакуироваться из охваченного пожаром склада.
Ранее стало известно, что огонь, который охватил склад с мебелью, угрожал конюшням, расположенным рядом. Свидетели рассказали URA.RU, что животных быстро вывели из конюшен. На месте ЧП сейчас работают пожарные, которые борются с возгоранием. Агентство ведет онлайн-трансляцию пожара. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.
