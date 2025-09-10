Эпатажной рэперше из Челябинска Hofmannita — 30 лет: от скандалов в «Пацанках» до уголовки за дебош

Рэперше Анне Михеевой из Челябинска, известной под псевдонимом Hofmannita, 11 сентября исполнилось 30 лет. За плечами Михеевой — участие в шоу «Пацанки», уголовное дело за пьяный дебош, реабилитация и не менее скандальная музыкальная карьера. О том, как складывалась жизнь челябинки и что она представляет собой сегодня — в материале URA.RU.
Биография
Анна Михеева, известная под сценическим псевдонимом Hofmannita, родилась в 1995 году в Челябинске. Ее детство и юность нельзя назвать простыми: разлад в семье и недостаток внимания привели девушку к пагубным привычкам. Еще в родном городе Михеева искала способы привлечь к себе внимание, в том числе через творчество: она рисовала на улице эпатажные картины с изображением куриных лап и потрохов, что позже было показано в ее промо-ролике для известного шоу.
Артистка признавалась, что в подростковом возрасте «тусила» с челябинскими группами ОУ74 и «Триагрутрикой». Также Михеева пробовала свои силы в модельном бизнесе.
Настоящую известность ей принесло участие в шоу «Пацанки» в 2018 году, которое стало трамплином в ее медийной карьере.
Скандальное участие в «Пацанках-3»
Анна Михеева стала участницей третьего сезона популярного шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница», куда попадают девушки, желающие изменить свою жизнь, побороть зависимости и раскрыть свою женственность. Благодаря кукольной внешности и светлым волосам она получила прозвище «Барби».
Как сообщала мультимедийная площадка Voice, Михеева с первых дней провоцировала конфликты и не смогла влиться в коллектив из таких же, как и она девушек со сложными судьбами и характерами. Уже в первой серии она устроила дебош. Напилась на финальном испытании так, что ее пришлось сутки «откачивать» медикам и психологу проекта.
На третьей неделе шоу девушку выгнали из проекта. Однако в восьмой серии преподаватели «Школы леди» приняли решение дать ей второй шанс и вернули в проект. Как выяснилось, после ухода на Михееву обрушились проблемы: ее бросил молодой человек, а затем ее пьяную избили и обокрали. Осознав, что не справляется с жизнью самостоятельно, воспитанница «Школы леди» позвонила директору школы Лауре Альбертовне и попросила о помощи. Именно после «Пацанок» она начала свою сольную музыкальную карьеру.
Уже в 2023 году в подкасте музыкального комьюнити VSRAP рэперша призналась, что шоу кардинально изменило ее жизнь. «Там встаете утром, у вас все расписано, съемки <…>. Как в школе отчасти. Проект научил правильно жить», — поделилась она, добавив, что с радостью вернулась бы в шоу снова.
Музыкальная карьера
Карьера рэперши под псевдонимом Hofmannita началась с песен, которые Михеева выкладывала в своей группе «ВКонтакте». Как она сама рассказывала журналу «Собака.ru», свои первые треки — «Любимый, ты спишь?» и Spring Walk — она писала еще во время съемок в «Пацанках», вкладывая в тексты переживания о недавно закончившихся отношениях.
Ее дебютным синглом стал трек «Водный», а в 2019 году вышел первый вирусный клип на песню «Хочу это, хочу то». Тогда же свет увидели ее дебютный мини-альбом «Missing», состоящий из четырех треков, и первый полноформатный альбом «Клуб на краю кладбища», где сочетались бытовой реализм и истории о зомби.
Творческая продуктивность артистки только росла. В 2020 году был записан второй лонгплей «Неприятности в раю», а в 2022-м — третий альбом «VS WORLD». Параллельно с сольными синглами Михеева активно сотрудничает с известными исполнителями. Одной из самых громких коллабораций стала песня #HABIBATI с группой «Пошлая Молли», а в этом году она выпустила совместный трек с «Мальбэк».
В 2022 году творчеством девушки заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она обвиняла исполнительницу в пропаганде наркотических веществ.
Скандалы с участием челябинской рэперши
Уголовное дело
Карьера рэперши омрачилась серьезным инцидентом. В ноябре 2019 года в отношении Анны Михеевой возбудили уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст.319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти»)
Ситуация произошла в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Сама артистка рассказывала, что в аэропорт приехала на рейс, который вылетает только через месяц. Узнала она об этом только при регистрации. Как сообщала пресс-служба судов города, Михеева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью. Когда инспекторы предложили ей пройти в служебное помещение для составления протокола, она ответила оскорблениями. По дороге в дежурную часть рэперша нанесла одному из полицейских удар ногой в пах.
В июне 2020 года Московский районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрев ходатайство защиты и учитывая раскаяние подсудимой, прекратил уголовное дело. В качестве меры наказания Анне Михеевой был назначен штраф в размере 50 000 рублей.
Пьяный дебош и обращение к фанатам
В апреле 2024 года концерт рэперши в Москве превратился в очередной громкий скандал. Как сообщало URA.RU, во время выступления в клубе Arbat 21 Hofmannita выхватывала телефоны у фанатов и швыряла их в толпу. Один из гаджетов попал в лицо зрительнице. Кроме того, в соцсетях появились жалобы на то, что артистка вела себя агрессивно по отношению к несовершеннолетним фанаткам: била, пинала и навязчиво обнимала их.
Спустя несколько дней стало известно, что после этого инцидента Михеева добровольно легла на лечение в клинику. Со своей аудиторией она поделилась через telegram-канал: «Сейчас я нахожусь в клинике и прошу вас дальше меня не уничтожать. Чтобы это не повторилось, я приехала к ребятам, чтобы мне помогли избавиться от моих зависимостей». На опубликованной фотографии вместе с ней был рэпер Паша Техник.
Последовала и реакция Екатерины Мизулиной…
Инцидент привлек внимание Екатерины Мизулиной. Несмотря на раскаяние артистки, Мизулина пообещала обратиться в следственный комитет с просьбой проверить действия Михеевой на предмет развратных действий в отношении несовершеннолетних (ст. 135 УК РФ), сославшись на поступавшие сообщения о попытках целовать фанаток.
Летом того же года, 14 июля, полиция разогнала ее концерт на фестивале Ritual Black в Волгоградской области. Выступление, которое должно было состояться на острове Крит, было сорвано. Организаторы впоследствии принесли извинения публике, а поклонники в telegram-канале рэперши потребовали вернуть деньги за билеты.
Личная жизнь и настоящее время
Личную жизнь артистка не скрывает. Она несколько лет встречалась с парнем по имени Матвей, который также работал ее менеджером и отвечал за продвижение. В 2021 году пара ненадолго рассталась, оставив лишь рабочие отношения, но вскоре вновь сошлась.
По некоторым данным, в этих отношениях Михеева неожиданно забеременела. Однако новость была воспринята ее родителями крайне негативно. Мать артистки настояла на том, чтобы она сделала аборт. По сей день Hofmannita делится с подписчиками совместными фотографиями с Матвеем.
Этим летом девушка отправилась в большой летний тур, выступив с концертами в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе, Ставрополе и других городах.
