Бывший вице-губернатор Челябинской области Богашов дал показания на других фигурантов

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов дал показания на других фигурантов уголовного дела, связанного со строительством одного из оздоровительных комплексов в регионе. Соответствующая информация содержится в материалах расследования.
«Богашов дал показания на других фигурантов. Досудебное соглашение и протокол допроса представлены как основные документы», — сообщило ТАСС.
Ранее стало известно, что Александр Богашов пошел на сотрудничество со следствием. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.
В рамках расследования дела также задержаны действующий руководитель аппарата губернатора Роман Менжинский, а также министр по управлению государственным имуществом региона Эльдар Белоусов. В конце августа Богашов не смог оспорить отправку в СИЗО.
