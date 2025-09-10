России и Беларуси запретили поднимать флаги на отборе к Олимпиаде

Запрет касается как государственных, так и исторических версий флагов обеих стран
Фото:

Флаги России и Белоруссии будут запрещены на олимпийском квалификационном турнире по фигурному катанию в Пекине. Об этом сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

«Пожалуйста, обратитесь к коммюнике 2680, которое гласит, что флаги России и Белоруссии не должны быть подняты или вывешены ни в одном месте проведения соревнований», — сообщили в пресс-службе РИА Новости. Ограничение распространяется не только на ледовую арену, но и на трибуны для болельщиков, а также на любые вспомогательные и иные мероприятия в рамках турнира. Запрет касается как государственных, так и исторических версий флагов обеих стран.

Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию пройдет в столице Китая с 18 по 21 сентября. В числе участников — российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые выступят в нейтральном статусе.

