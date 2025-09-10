Суд поставил точку в вопросе освобождения бойца ММА Емельяненко

Алексеевский районный суд Белгородской области 10 сентября удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бойца смешанных единоборств Ивана Емельяненко. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах региона.

«Отпустили по УДО», — подтвердили в правоохранительных органах Белгородской области. Цитата по ТАСС. Отмечается, что ходатайство о досрочном освобождении Ивана Емельяненко было удовлетворено в полном объеме.

Иван Емельяненко был осужден на 1,5 года лишения свободы по уголовному делу, возбужденному после его участия в потасовке. Он был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью. Срок наказания он отбывал на территории Белгородской области.

Емельяненко является младшим братом известных российских бойцов Федора и Александра Емельяненко. За свою спортивную карьеру Иван провел несколько поединков в смешанных единоборствах (ММА) и боксе.

Емельяненко подал прошение об УДО стало в конце августа, передает RT. Суд рассмотрел ходатайство 10 сентября.

