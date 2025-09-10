Пугачева призналась в серьезных проблемах со здоровьем

Пугачева отметила, что не видит возможности продолжать выступления в прежнем формате
Пугачева отметила, что не видит возможности продолжать выступления в прежнем формате Фото:

Певица Алла Пугачева призналась, что последние годы борется с серьезными недугами, которые мешают ей вести привычную сценическую жизнь. Об этом она сообщила в интервью Екатерины Гордеевой* (внесена в реестр иноагентов в РФ).

«У меня просто отказывали ноги. Я не могла стоять. У меня жуткий варикоз, были тромбы», — рассказала Пугачева. По ее словам, именно проблемы с венами и тромбоз стали для нее переломным моментом. Пугачева отметила, что не видит возможности продолжать выступления в прежнем формате.

Помимо заболеваний ног, певица также рассказала о проблемах со спиной. По ее словам, постоянные физические нагрузки и стресс привели к общему переутомлению организма. «Организм сказал: „Все!“. Спина, ноги. Я просто физически не могу», — призналась певица в интервью. Пугачева подчеркнула, что решение покинуть Россию было связано не только с личными обстоятельствами, но и с необходимостью заняться лечением.

Ранее Пугачева впервые подробно рассказала о причинах и обстоятельствах своего отъезда из России. Певица отметила, что принятое решение далось ей крайне тяжело. Она подчеркнула, что после того, как Галкин* получил статус иноагента, их дети подверглись травле со стороны сверстников в школе.

*Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов

*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр лиц, выполняющих функции иноагента

