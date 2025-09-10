Пугачева призналась в любви к Михалкову

Российская певица Алла Пугачева выразила свою любовь к российскому режиссеру, актеру и председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову. Певица пожелала ему крепкого здоровья. Такое заявление она сделала в ходе интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена в реестр иноагентов в РФ).
«Я люблю его и желаю ему не болеть», — сказала Пугачева о Михалкове в разговоре с Гордеевой. Интервью опубликовано на YouTube-канале журналистки.
Ранее в ходе этого же интервью отказалась признавать себя предателем России. Однако она положительно относится к своим фанатам, которые до сих пор, со слов певицы, признаются ей в любви. Кроме того, она поделилась, что решила покинуть РФ из-за того, что ее мужа признали иноагентом. После этого, рассказала Пугачева, их дети подверглись буллингу в школе.
*Екатерина Гордеева включена Минюстом в реестр иноагентов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.