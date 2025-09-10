Чиновник из команды Шипилова покинет правительство ХМАО

Заместитель директора департамента внутренней депполитики ХМАО Кирилла Харитонова Радик Бадретдинов покидает пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте пояснил, что
«Бадретдинов не будет продолжать работу в югорском внуполе. Контракт с ним не перезаключат», — пояснил инсайдер.
Чиновник из бывшей команды экс-куратора югорского внупола Алексея Шипилова смог продержаться в департаменте год. Бадретдинов подтвердил информацию об уходе и сообщил журналисту агентства, что 15 сентября у него истекает срок контракта. По Чиновник пока не планирует покидать регион. «Мне предложили новую работу. Сейчас я определяюсь, варианта два: один в Ханты-Мансийске и один в другом муниципалитете Югры», — пояснил он.
Ранее URA.RU сообщало, что Бадретдинов попал в пул чиновников, шансы на продление контракта после 15 сентября 2025 года оказались невысокими. Инсайд агентства подтвердился.
