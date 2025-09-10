Чиновник из команды Шипилова покинет правительство ХМАО

Контракт с замглавы депполитики ХМАО Бадретдиновым не продлили
Правительство Югры 15 сентября покинет замглавы департамента внутренней политики
Правительство Югры 15 сентября покинет замглавы департамента внутренней политики
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Заместитель директора департамента внутренней депполитики ХМАО Кирилла Харитонова Радик Бадретдинов покидает пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте пояснил, что

«Бадретдинов не будет продолжать работу в югорском внуполе. Контракт с ним не перезаключат», — пояснил инсайдер.

Чиновник из бывшей команды экс-куратора югорского внупола Алексея Шипилова смог продержаться в департаменте год. Бадретдинов подтвердил информацию об уходе и сообщил журналисту агентства, что 15 сентября у него истекает срок контракта. По Чиновник пока не планирует покидать регион. «Мне предложили новую работу. Сейчас я определяюсь, варианта два: один в Ханты-Мансийске и один в другом муниципалитете Югры», — пояснил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Бадретдинов попал в пул чиновников, шансы на продление контракта после 15 сентября 2025 года оказались невысокими. Инсайд агентства подтвердился.

