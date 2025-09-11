Финансист раскрыл причину резкого падения рубля

Резкое ослабление рубля, зафиксированное в начале сентября, связано с сезонным снижением поступлений от экспорта и одновременным ростом спроса на валюту со стороны банков. Об этом сообщил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян. По его оценке, положение национальной валюты может измениться уже в ближайшие недели благодаря началу нового налогового периода.
«В конце сентября начинается очередной налоговый период, и увеличение выручки в рублевом эквиваленте пополнит российский бюджет. Даже сам факт начала реализации валютной выручки поддержит рубль и, вероятно, позволит ему в начале октября укрепиться до 83-85 рублей за доллар и 93-95 рублей за евро», — отметил Хачатурян в беседе агентству «Прайм».
В дальнейшем динамика курса будет во многом зависеть от решения Центробанка по ключевой ставке. Если регулятор снизит ее не более чем на 1—1,5 процентных пункта, курс доллара сохранится на уровне 85—88 рублей, а евро — 95—98 рублей. Обязательная продажа валютной выручки экспортерами может быть возобновлена только при резком ослаблении рубля — если доллар приблизится к значениям января, когда курс достигал 102—105 рублей. Эксперт связывает текущее падение рубля с сезонными факторами: денежный поток от экспорта уменьшается, а интерес банков к валюте растет на фоне возможного снижения ключевой ставки, что делает валютные операции менее выгодными для спекулянтов.
Эксперты, участвовавшие в опросе Центробанка России, обновили свои основные макроэкономические прогнозы на ближайшие годы. Специалисты улучшили ожидания относительно темпов инфляции и скорректировали прогноз по средней ключевой ставке. Согласно их оценкам, в 2025 году инфляция составит 6,4%, что на 0,4 процентного пункта ниже, чем предполагалось в июльском докладе. При этом среднее значение ключевой ставки, по мнению аналитиков, достигнет 19% годовых.
