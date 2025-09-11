Телефонные мошенники убеждают россиян покупать дорогие смартфоны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телефонные мошенники используют тему переводов на Украину для обмана
Телефонные мошенники используют тему переводов на Украину для обмана Фото:

Телефонные мошенники используют новую схему обмана, представляясь юристами и убеждая граждан приобретать дорогие современные смартфоны. Злоумышленники сообщают жертвам о якобы совершенных переводах средств на Украину с их банковских счетов, а затем подключают лже-юриста для дальнейшего обмана. Об этом сообщается в материалах МВД.

«Телефонные мошенники по одной из схем сообщают жертве, что с ее банковского счета якобы были совершены денежные переводы на Украину. Затем с жертвой связывается лже-юрист, который уже убеждает купить современный смартфон и отправляет на некий адрес под предлогом якобы важного задания, где жертве передадут ценные бумаги и деньги», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

В полиции подчеркивают, что настоящие сотрудники правоохранительных органов или юристы никогда не будут просить граждан покупать технику или посещать незнакомые места для решения их проблем. Мошенники используют эту схему для получения денег от доверчивых лиц, выдавая себя за представителей закона.

Ранее МВД уже сообщало о схожих схемах телефонного мошенничества, когда злоумышленники представлялись сотрудниками полиции, сообщали тревожную информацию и под разными предлогами вынуждали граждан переводить деньги. Также фиксировались случаи, когда мошенники выдавали себя за представителей образовательных учреждений и получали доступ к личным данным через «Госуслуги».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телефонные мошенники используют новую схему обмана, представляясь юристами и убеждая граждан приобретать дорогие современные смартфоны. Злоумышленники сообщают жертвам о якобы совершенных переводах средств на Украину с их банковских счетов, а затем подключают лже-юриста для дальнейшего обмана. Об этом сообщается в материалах МВД. «Телефонные мошенники по одной из схем сообщают жертве, что с ее банковского счета якобы были совершены денежные переводы на Украину. Затем с жертвой связывается лже-юрист, который уже убеждает купить современный смартфон и отправляет на некий адрес под предлогом якобы важного задания, где жертве передадут ценные бумаги и деньги», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. В полиции подчеркивают, что настоящие сотрудники правоохранительных органов или юристы никогда не будут просить граждан покупать технику или посещать незнакомые места для решения их проблем. Мошенники используют эту схему для получения денег от доверчивых лиц, выдавая себя за представителей закона. Ранее МВД уже сообщало о схожих схемах телефонного мошенничества, когда злоумышленники представлялись сотрудниками полиции, сообщали тревожную информацию и под разными предлогами вынуждали граждан переводить деньги. Также фиксировались случаи, когда мошенники выдавали себя за представителей образовательных учреждений и получали доступ к личным данным через «Госуслуги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...