В России истек срок легализации мигрантов: что изменилось для нелегалов с 11 сентября

В России 11 сентября завершился срок для урегулирования правового статуса иностранных граждан, находящихся на территории страны. Теперь, как сообщили в миграционной службе МВД, мигранты, не оформившие необходимые документы или не продлившие срок пребывания, не смогут легализовать свое положение. В этом материале URA.RU рассказывает, какие наказания грозят нелегалам, смогут ли они обойти новые правила и куда гражданам обращаться при подозрениях на незаконную миграцию.
Как изменится жизнь нелегальных мигрантов с 11 сентября
С 11 сентября начинается депортация нелегальных мигрантов. Каждый нарушитель будет внесен в реестр контролируемых лиц. Им запрещено регистрировать или расторгать брак, получать и продлевать водительские права, а также устраивать детей в школы и детсады. Также невозможно оформить патент на работу, страховку или регистрацию.
После задержания мигрантов депортируют, а въезд в Россию будет закрыт на долгий срок или пожизненно. Эти меры касаются всех, кто не продлил срок пребывания более 90 дней с 1 января 2025 года, за исключением некоторых категорий, например, украинцев с постоянной регистрацией на Украине.
Смогут ли мигранты обойти новые правила
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов сообщил NEWS.ru, что за последние три года в России значительно изменилась стратегия миграционной политики. В частности, были приняты новые законы для регулирования этой сферы. По его словам, ранее существовавшая бесконтрольная миграция представляла угрозу национальной безопасности, и давно требовалось ужесточение мер.
Кабанов отметил, что мигранты будут искать способы остаться в стране, используя пробелы в законодательстве и помощь посредников. Однако возможности для незаконного пребывания будут постепенно сокращаться благодаря ужесточению ответственности и новым мерам контроля. Депутат Госдумы Андрей Свинцов, в свою очередь, добавил, что правоохранительные органы уже сейчас усиливают координацию между ведомствами для борьбы с незаконной миграцией.
Какие еще меры нужно принять для борьбы с нелегалами
Свинцов отметил, что в сфере миграции в России наблюдаются позитивные изменения, однако процесс идет слишком медленно. По его словам, значительное число мигрантов уже получили российское гражданство, и теперь приглашают к себе многочисленных родственников. В связи с этим он призвал МВД регулярно проверять законность выдачи российских паспортов, независимо от срока их оформления.
Свинцов сообщил, что за последний год из страны были выдворены многие иностранцы, находившиеся в России нелегально, из-за чего компании лишились 15–20% своих трудовых мигрантов. Теперь на их место приходят менее квалифицированные работники со слабым знанием русского языка.
В качестве решения депутат предложил разрешать въезд трудовых мигрантов только по приглашению работодателя, который должен нести полную ответственность за работника, включая его возвращение после окончания контракта. Также Свинцов выступил за запрет на въезд членов семей мигрантов.
Куда гражданам сообщать о подозрительных мигрантах
Кабанов призвал россиян сообщать о случаях незаконной миграции через горячие линии МВД и Следственного комитета. По его словам, такие обращения помогут активнее реагировать на проблемы в миграционной сфере, несмотря на нехватку сотрудников и влияние диаспор. Он подчеркнул, что граждане не должны оставаться безучастными, поскольку нелегальная миграция угрожает безопасности общества.
