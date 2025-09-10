Долг бывшего вице-мэра Челябинска продан почти в тысячу раз дешевле

Задолженность бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Мануйлова ушла с молотка по цене почти в тысячу раз дешевле. Как сообщил конкурсный управляющий ООО «Гринфлайт» Андрей Кузьмин, цена продажи оказалась ниже суммы обязательств в 958 раза.
«Лот № 1: право требования к Мануйлову в размере 320 млн рублей. Лучшая цена — 334 тысячи рублей», — заявил Кузьмин в своем уведомлении (имеется в распоряжении URA.RU).
Торговалось право потребовать от Мануйлова выплаты краткосрочных долговых обязательств в виде дебиторской задолженности. Покупателем долга стал Александр Полторак. От его имени в торгах участвовала компания «Эвок».
Челябинский бизнесмен Полторак сдает в аренду недвижимость. Кроме индивидуального предпринимательства, является совладельцем четырех компаний. Одна из фирм ведет оптовую торговлю спорттоварами.
Долг Мануйлова образовался после того, как арбитражный суд в 2021 году взыскал с него 320 млн рублей платежа, перечисленного руководителем московскому спортклубу «Спартак». Сделал он это в 2013 году, возглавляя застройщика «Гринфлайт». Поскольку материальных выгод компании этот транш не принес, суд счел его не соответствующим принципам разумности. Расточительность привела к задержкам строительства: пострадало 4,5 тысячи дольщиков «Гринфлайта». Мануйлову пришлось отбыть срок в тюрьме. Суд признал за ним превышение полномочий. Оказавшись за решеткой, бывший топ-менеджер стал банкротом.
Обязательства пытались продать несколько раз, но безуспешно. В результате летом долг продавался по начальной цене аукциона в размере 1% от номинала.
