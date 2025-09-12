В СИЗО-1 Екатеринбурга назначили нового руководителя после побега двух зеков

Врио руководителя екатеринбургского СИЗО-1 после побега двух зеков стал замначальника СИЗО-2 Ирбита подполковник Максим Буланов. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к учреждению.
«Сейчас он погружается в дела», — сказал один из собеседников агентства. В пресс-службе регионального ГУФСИН отказались от комментариев по теме. Дозвониться до самого Буланова не получилось — он не ответил на звонок корреспондента.
Его предшественник Алексей Киселев, по данным URA.RU, уволился 10 сентября. По неофициальным данным, он вышел на пенсию.
Как писало URA.RU, побег произошел в ночь на 1 сентября. Его совершили два друга Александр Черепанов и Иван Корюков (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В 2023-м их задержали за попытку совершить поджог военкомата. За это военный суд приговорил парней к длительным тюремным срокам. В изоляторе они ожидали этапирования, но смогли сбежать.
Утром 8 сентября областное ГУФСИН заявило о задержании Черепанова. Его поймали в 14 километрах от СИЗО-1 в районе Чусовского тракта. Розыск второго беглеца продолжается.
По данным ведомства, он может скрываться на территории садоводческих товариществ, расположенных в районе Чусовского тракта, Чусовского озера, поселка Медный и реки Патрушиха. Он может быть одет в черную легкую куртку с капюшоном и темно-синие спортивные штаны Umbro. У него на правой руке татуировка паутины. Если вы видели Ивана, сообщите силовикам по номерам +7 (922) 184-27-66 и +7 (343) 359-56-11 (гарантируется анонимность и вознаграждение). Все новости по теме — в этом сюжете.
