В МИД России высказались о развитии отношений Баку и Еревана

На сегодняшний день наблюдается процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
«Тем более, нормализация отношений, мы видим, идет между Арменией и Азербайджаном», — сказал Панкин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что это позитивный фактор для всего региона.
Панкин прокомментировал также возможные угрозы членству Еревана и Баку в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Он подчеркнул, что членство в СНГ является добровольным, и участие в объединении не связано с какими-либо внешними угрозами. Армения и Азербайджан регулярно присоединяются к совместным заявлениям и документам, принимаемым на разных уровнях в рамках СНГ.
Ранее глава МИД Армении отмечал, что Ереван и Баку находятся только в начале пути к окончательному миру. В начале августа 2025 года в Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США Дональдом Трампом и Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам переговоров была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух стран согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений.
