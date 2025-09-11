Мать пермского студента, погибшего в бетономешалке, обратилась к Бастрыкину

Подросток погиб вечером 10 сентября
Подросток погиб вечером 10 сентября

Елена Истомина, мама 17-летнего сына, погибшего в бетономешалке, обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину. Трагический случай произошел в Карагайском округе на производстве, где подросток проходил практику.

«Руководство техникума отнекивается. Они говорят, что не отправляли детей на практику. Говорят, что ребята уехали туда самовольно. Как это возможно, что с момента заселения ребят в общежитие, 31 августа, они куда-то уехали и мне не сообщили, что сына нет на учебе? Прошу Председателя СКР Александра Бастрыкина взять это дело на личный контроль», — передает «Парма новости» слова Елены Истоминой.

Жуткая история приключилась в Карагайском округе вечером 10 сентября. ПО информации правоохранителей, студент зашел в цех и попал в шнек стационарного бетоносмесителя. Он погиб на месте. Его тело доставали одногруппники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. К расследованию подключилась и прокуратура.

