Вопрос о дисквалификации капитана «Автомобилиста» за допинг отложили

Решение о дисквалификации нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева на два года за допинг будет принято 25 сентября. Именно на эту дату Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) перенесло слушания по делу, которые должны были состояться 11-го числа, рассказал капитан ХК.
«Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросила отложить слушания для ознакомления с позицией. Комитет предложил провести слушания на 25 сентября», — написал Голышев в своем telegram-канале. Обвинения от РУСАДА юристы игрока получили накануне, а за сутки они подготовили ответ агентству.
Хоккеист сказал, что разочарован переносом слушаний, так как команда надеялась решить этот вопрос сегодня. «Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом!» — подчеркнул спортсмен.
Голышев сдал положительную допинг-пробу после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ, после чего нападающего временно отстранили от игр. Руководство клуба требовало о полном выяснении всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов.
