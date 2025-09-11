Польский министр умоляет граждан не ездить в Россию и Беларусь

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал граждан своей страны воздержаться от поездок в Россию и Беларусь. Об этом он заявил в эфире радиостанции RFM24.
«Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет — то едет на собственный риск», — сказал Сикорский. Он объяснил свою позицию тем, что в России и Беларуси существует угроза оказаться в заложниках. Глава МИД подчеркнул, что в случае задержания или других инцидентов польская сторона не сможет оперативно вмешаться или обменять своих граждан.
Заявление министра прозвучало на фоне недавних инцидентов, связанных с задержанием граждан Польши в Беларуси. 4 сентября белорусский телеканал «Беларусь1» сообщил о задержании в Лепеле Витебской области гражданина Польши по подозрению в шпионаже. У задержанного были изъяты секретные документы, связанные с военными учениями «Запад». Вместе с поляком был задержан и гражданин Беларуси. Против них возбуждено уголовное дело.
