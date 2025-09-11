Польский министр умоляет граждан не ездить в Россию и Беларусь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В случае задержания польская сторона не сможет оперативно вмешаться
В случае задержания польская сторона не сможет оперативно вмешаться Фото:

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал граждан своей страны воздержаться от поездок в Россию и Беларусь. Об этом он заявил в эфире радиостанции RFM24.

«Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет — то едет на собственный риск», — сказал Сикорский. Он объяснил свою позицию тем, что в России и Беларуси существует угроза оказаться в заложниках. Глава МИД подчеркнул, что в случае задержания или других инцидентов польская сторона не сможет оперативно вмешаться или обменять своих граждан.

Заявление министра прозвучало на фоне недавних инцидентов, связанных с задержанием граждан Польши в Беларуси. 4 сентября белорусский телеканал «Беларусь1» сообщил о задержании в Лепеле Витебской области гражданина Польши по подозрению в шпионаже. У задержанного были изъяты секретные документы, связанные с военными учениями «Запад». Вместе с поляком был задержан и гражданин Беларуси. Против них возбуждено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал граждан своей страны воздержаться от поездок в Россию и Беларусь. Об этом он заявил в эфире радиостанции RFM24. «Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет — то едет на собственный риск», — сказал Сикорский. Он объяснил свою позицию тем, что в России и Беларуси существует угроза оказаться в заложниках. Глава МИД подчеркнул, что в случае задержания или других инцидентов польская сторона не сможет оперативно вмешаться или обменять своих граждан. Заявление министра прозвучало на фоне недавних инцидентов, связанных с задержанием граждан Польши в Беларуси. 4 сентября белорусский телеканал «Беларусь1» сообщил о задержании в Лепеле Витебской области гражданина Польши по подозрению в шпионаже. У задержанного были изъяты секретные документы, связанные с военными учениями «Запад». Вместе с поляком был задержан и гражданин Беларуси. Против них возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...