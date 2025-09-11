Краснодарский аэропорт возобновил работу после трех с половиной лет простоя, открывшись для обслуживания рейсов 11 сентября 2025 года. Об этом сообщил Минтранс России. Аэропорт не принимал гражданские рейсы с конца февраля 2022 года, после начала СВО, по соображениям безопасности, но сохранил готовность к возобновлению деятельности. Что известно об открытии — в материале URA.RU.
Расписание работы аэропорта
По данным Росавиации, полеты будут ежедневными с 9:00 до 19:00 по московскому времени, с ограничением в пять взлетно-посадочных операций в час. Первый регулярный рейс из Москвы выполнит «Аэрофлот» 17 сентября 2025 года.
«Вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации», — говорится в сообщении Минтранса в telegram-канале. Возможность выполнения полетов подтвердили специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения.
Причины закрытия аэропорта
Аэропорт Краснодара прекратил обслуживание гражданских рейсов 24 февраля 2022 года в рамках временных ограничений полетов на юге и в центральной части России. Вместе с ним были закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничения ввели по соображениям безопасности, связанных с геополитической ситуацией. На протяжении всего периода простоя воздушная гавань Краснодара поддерживала высокую степень готовности к возобновлению работы, сохраняя кадровый потенциал и инфраструктуру.
Подготовка к новому открытию: набор сотрудников
Для сохранения кадрового потенциала аэропорта правительство России оказывало поддержку, благодаря чему штат сотрудников остался укомплектованным. Работники проходили регулярные тренировки, обучения и стажировки в действующем аэропорту Сочи. С 10 июля 2025 года аэропорт начал активный набор персонала через сервисы по найму, разместив более 60 вакансий.
Аэропорт Краснодара подготовил инфраструктуру к возобновлению работы. В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года была отремонтирована дополнительная рулежная дорожка, обновлены привокзальная площадь, фасады терминалов, навигация внутри зданий и парковочная зона. Эти меры обеспечили комфорт и безопасность для пассажиров и операторов. Пресс-служба аэропорта 6 августа сообщила РИА Новости, что распоряжений о возобновлении работы на тот момент не поступало, но кадровый состав и инфраструктура поддерживались в готовности.
Реакция властей
Глава Краснодара Евгений Наумов подчеркнул значимость события для города и региона. «Аэропорт Краснодара откроется 17 сентября! Жители и гости города ждали этого события три года. Огромные слова благодарности Правительству страны за принятое решение, краевым органам власти и всем, кто обеспечивает безопасность этого важного для всего региона и Юга России транспортного узла», — написал он в своем telegram-канале.
"Долгожданное событие для жителей и гостей Краснодарского края. Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Благодарю Правительство страны за принятое решение", — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Планы авиакомпаний
«Аэрофлот 17 сентября возобновляет полеты между Москвой и Краснодаром. Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска», — отметил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его словам, к концу сентября планируется восстановить международную программу полетов из Краснодара с рейсами в Ереван, Стамбул и Дубай (аэропорт Аль-Мактум).
Кроме того, Azur Air рассматривает возможность возобновления рейсов из Краснодара. S7 Airlines также планирует выполнение рейсов в Краснодар, о дате начала полетов сообщит после получения соответствующего согласования, сообщили в авиакомпании.
