Эксперт напомнила о длинных выходных в ноябре

Юрист Ерзина: в ноябре россиян ждут трехдневные выходные
Длинные выходные ждут россиян в начале ноября
Россиян ждут трехдневные выходные в начале ноября. С 2 по 4 число россияне смогут отдохнуть благодаря празднованию Дня народного единства. Об этом сообщила юрист по договорной работе и вопросам трудового права компании Headhunter Дарья Ерзина, ссылаясь на трудовое законодательство РФ. 

«Осенью россиян ждет укороченная рабочая неделя: с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня. Им предшествуют три выходных дня 2, 3 и 4 ноября, установленные в связи с празднованием Дня народного единства», — рассказала Ерзина, передает РИА Новости.

Дополнительные выходные стали возможны благодаря переносу выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Это изменение предусмотрено графиком праздничных дней на 2025 год. Ерзина также напомнила, что, согласно Трудовому кодексу РФ, предпраздничный рабочий день в субботу, 1 ноября, сокращается на один час для всех сотрудников.

