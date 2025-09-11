Защита сына экс-лидера азербайджанской диаспоры на Урале обжаловала арест

Защита адвоката Мутвалы Шыхлински — сына экс-лидера азербайджанской диаспоры в Свердловской области — обжаловала решение о продлении ареста. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Адвокат Шыхлински подал апелляционную жалобу 11 сентября. Дата рассмотрения в облсуде пока не назначена», — отметил собеседник агентства.
О задержании Шыхлински-младшего стало известно вечером 15 июля. По мнению СК, 1 июля возле торгового центра Baku Plaza он сдал назад во время задержания его отца Шахина Шыхлински и сбил сотрудника спецназа. Последний ударился головой и получил травму. Против Мутвалы возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ, позже обвинение переквалифицировали на вторую часть этой же статьи — теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. Во время избрания меры пресечения Мутвалы говорил, что сожалеет о случившемся, и не хотел причинять боль силовику. Он отрицает свою вину.
Шахин Шыхлински сейчас тоже находится в СИЗО-1. После ареста сына он, по неофициальным данным, скрылся. Московский суд заочно арестовал его. 4 августа стало известно, что его задержали и поместили в изолятор. По предварительным данным, ему могут вменять покушение на убийство. Свою вину он отрицает.
Вопросы к семье Шыхлински появились после уголовного дела азербайджанской ОПГ. Силовики считают, что ее члены могут быть причастны к убийствам и покушению прошлых лет. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU. После этих событий в регионе появился новый руководитель азербайджанской общины. Им стал давний оппонент Шахина Шыхлински — общественник Видади Мустафаев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!