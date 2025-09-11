Челябинский меткомбинат проиграл газовикам миллиардный иск

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) проиграл миллиардный иск компании «Новатэк-Челябинск». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, требования истца суд полностью удовлетворил.
«Прочие судебные документы. Иск полностью удовлетворить», — отмечено на сайте суда. Ознакомиться с решением невозможно. Заседание было закрытым.
Поставщик газа требовал взыскать с должника 907,9 млн рублей. «Новатэк» подал иск в конце июня. Заявление стало третьим. Другие процессы с совокупной суммой претензий в 1,8 млрд рублей также завершились победой газовиков. При этом ЧМК решения оспорил.
Комбинат находится в тяжелом финансовом положении. Несмотря на существенные трудности, перспектива банкротства холдинга может отодвинуться. В правительстве РФ изучают предложения по спасению металлургической отрасли. Ситуация в «Мечеле» может стать причиной для введения моратория на банкротства металлургов.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Предыдущие запросы остались без ответа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!