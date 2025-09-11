11 сентября 2025

Челябинский меткомбинат проиграл газовикам миллиардный иск

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) проиграл миллиардный иск компании «Новатэк-Челябинск». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, требования истца суд полностью удовлетворил.

«Прочие судебные документы. Иск полностью удовлетворить», — отмечено на сайте суда. Ознакомиться с решением невозможно. Заседание было закрытым.

Поставщик газа требовал взыскать с должника 907,9 млн рублей. «Новатэк» подал иск в конце июня. Заявление стало третьим. Другие процессы с совокупной суммой претензий в 1,8 млрд рублей также завершились победой газовиков. При этом ЧМК решения оспорил.

Комбинат находится в тяжелом финансовом положении. Несмотря на существенные трудности, перспектива банкротства холдинга может отодвинуться. В правительстве РФ изучают предложения по спасению металлургической отрасли. Ситуация в «Мечеле» может стать причиной для введения моратория на банкротства металлургов.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Предыдущие запросы остались без ответа.

