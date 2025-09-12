Силовики поймали девочек, жаривших зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском: как их накажут

Сотрудники полиции поймали двух девочек, которые жарили зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском (Свердловская область). Ими оказались пятиклассницы местной гимназии, рассказали URA.RU правоохранители.
«Следствием также будут приняты необходимые меры профилактического характера для недопущения подобных фактов впредь», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, школьниц нашли с помощью ролика, который нарушительницы выложили в соцсети. «Любительницами острых ощущений и шок-контента оказались ученицы пятого класса местной гимназии. Ранее ни они сами, ни их семьи на учете не состояли, у обеих есть папа и мама», — сказал полковник Горелых. На их родителей завели административное дело по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственных детей), а самих девочек поставят на учет в ПДН. В школе проведут беседы с остальными учениками.
Инцидент случился 11 сентября на мемориале воинам-рабочим. Школьницы пожарили зефир на мемориале ради видео, которое вскоре разлетелось по Сети. Следователи СКР завели дело по ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы).
