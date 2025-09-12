S7 открыла продажи билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска

S7 Airlines открыла продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. Регулярные полеты стартуют с 26 октября: четыре раза в неделю из Москвы и шесть раз — из Новосибирска.
«S7 Airlines отрыла продажу билетов на рейсы в Краснодар. S7 Airlines возобновляет регулярные перелеты в столицу Кубани из Москвы и Новосибирска. Полетная программа начнется 26 октября», — говорится в сообщении авиаперевозчика. Его приводит РИА Новости. В компании пояснили, что расписание составлено с учетом пересадок на рейсы в города Сибири и Дальнего Востока.
Рейсы из Москвы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям; из Новосибирска — ежедневно, кроме пятницы. Стоимость билетов на первый рейс 26 октября начинается от 8,5 тысяч рублей из Москвы и от 9,8 тысячи рублей из Новосибирска. Продажи открыты на официальном сайте S7 Airlines.
Возобновление рейсов стало возможным после открытия аэропорта Краснодара 11 сентября. По данным Минтранса РФ, аэропорт был закрыт с февраля 2022 года по соображениям безопасности. Первый регулярный рейс выполнит «Аэрофлот» 17 сентября. Минтранс также сообщил о работе по поэтапному восстановлению других аэропортов юга и центра России. Ранее о запуске рейсов в Краснодар уже сообщили «Аэрофлот» и «Победа», которые начнут полеты 17 и 19 сентября соответственно, передает 360.ru.
