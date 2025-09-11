Кто будет летать в открывшийся аэропорт Краснодара: авиакомпании и цены на билеты

Краснодарский аэропорт, закрытый с февраля 2022 года по соображениям безопасности, возобновил работу 11 сентября 2025 года, сообщил Минтранс России. Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 Airlines планируют запустить рейсы в Краснодар в сентябре. Первый регулярный рейс из Москвы выполнит «Аэрофлот» 17 сентября. Заявления компаний и первые известные цены на рейсы в Краснодар — в материале URA.RU.
Возобновление рейсов «Аэрофлота»
Авиакомпания «Аэрофлот» станет первой, кто запустит регулярные рейсы в Краснодар. Полеты из Москвы начнутся 17 сентября 2025 года. В течение сентября перевозчик планирует добавить прямые рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. К концу месяца «Аэрофлот» восстановит международную программу полетов из Краснодара с рейсами в Ереван, Стамбул и Дубай (аэропорт Аль-Мактум).
Планы «Победы» и S7 Airlines
Авиакомпания «Победа» возобновит полеты из Москвы («Внуково») в Краснодар с 19 сентября 2025 года. «„Победа“ возобновляет полеты в Краснодар. Первый регулярный рейс в Краснодар будет выполнен из Москвы (аэропорт Внуково) 19 сентября», — сообщила компания. S7 Airlines также планирует выполнять рейсы в Краснодар, но точная дата начала полетов будет объявлена после согласования. «S7 Airlines планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара. О дате начала полетов сообщим дополнительно после получения соответствующего согласования», — заявили в пресс-службе S7 Airlines.
Цены на билеты
Стартовая цена билета на рейс из Москвы до Краснодара у «Аэрофлота»— 16 336 рублей. Стоимость багажа составит 3 988 рублей. С информацией на сервисе по поиску билетов ознакомился корреспондент URA.RU.
Победа также открыла продажу билетов из Москвы в Краснодар. Самая низкая цена по данному маршруту составляет 8 869 рублей. S7 пока не объявила старт продаж.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.