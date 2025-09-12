Песков — URA.RU: переговоры по Украине не дадут быстрых результатов

Переговорный процесс по Украине не даст молниеносных результатов, и смотреть на это сквозь розовые очки не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты. Хочу напомнить вам, наверное, слова президента [США Дональда] Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что удастся все урегулировать в один момент. Но потом он понял, что для этого необходимо больше времени. Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога и поисков мирных путей урегулирования. Но то, что европейцы мешают, — это действительно так, это ни для кого не секрет», — заявил Песков.
В интервью БелТА президент Белоруссии Лукашенко, комментируя договоренности России и США по Украине, сказал, что Москва готова к выполнению сделки. Однако процесс тормозят европейцы и украинский лидер Владимир Зеленский.
