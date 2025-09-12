Жилинспекция в Челябинске оштрафовала на 250 тысяч УК «Укико», директор которой подозревается в мошенничестве

Госжилинспекция региона оштрафовала подмосковную управляющую компанию «Укико» на 250 тысяч рублей за ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах на улице Социалистической в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Основанием для привлечения УК к ответственности стали результаты проверки по жалобам местных жителей.
«По итогам проверки прокурор района возбудил административное дело по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ — осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Государственная жилищная инспекция назначила ООО „Укико“ штраф в размере 250 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Многочисленные нарушения выявили в домах №26 и №32 по улице Социалистическая в Металлургическом районе Челябинска. В частности, у одного из входов деформирован козырек, балконные плиты оголены до арматуры, разрушены отмостки, нарушена целостность кровли, нет водосточных элементов. Во дворе и подъездах хранится строительный мусор. Проверки были инициированы после обращений граждан, недовольных состоянием подъездов и придомовой территории. Прокуратура взяла исполнение предписаний под контроль и намерена добиваться устранения выявленных нарушений УК в кратчайшие сроки.
«Укико», чей директор Виктор Старокожев обвиняется в мошенничестве, ранее ушла из города Карталы (Челябинская область). Многоквартирные дома, закрепленные за компанией, к зиме подготовит другое предприятие. Старокожева подозревают в мошенничестве, он задержан.
