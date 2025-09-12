Хинштейн проголосовал на выборах курского губернатора на станции «Курская»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проголосовал на выборах главы региона на участке, открытом на станции метро «Курская» в Москве. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Всем доброе утро. Одним днем сегодня я нахожусь в Москве. Лучше столицы не мог не приехать на открытие избирательных участков, посмотреть, как идет голосование на станции метро „Курская“, очень символично для нашего региона<...> Вот в 8 утра, самое начало голосования, и уже на Курске здесь очередь», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале.
Он отметил, что в Москве процедура голосования организована на высоком уровне с применением современных технологий. По его словам, благодаря специально открытым участкам жители других регионов, находящиеся в столице, также могут проголосовать.
По его словам, для властей региона было важно обеспечить возможность участия в выборах для курян, временно находящихся в Москве. Помимо уроженцев Курской области, на экстерриториальных участках могут проголосовать жители других регионов, где также проходят выборы губернаторов. По данным пресс-службы, всего на участие в подобных участках по Москве зарегистрировались порядка 19 тысяч человек.
Хинштейн также выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и столичному правительству за поддержку инициативы и создание 14 специальных избирательных участков для иногородних граждан. Он отметил высокую активность избирателей с самого утра: по его наблюдениям, на участке уже выстроилась очередь.
В Единый день голосования с 12 по 14 сентября прямые выборы губернаторов проходят в 20 регионах России, в том числе и в Курской области. В Москве для голосования иногородних жителей участки организованы в местах массового скопления людей — на крупных транспортных узлах и объектах городской инфраструктуры. По данным Центральной избирательной комиссии, уже более 50% избирателей проголосовали дистанционно.
