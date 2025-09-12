За нового главу Свердловской области в первый день выборов проголосовал экс-губернатор: а кто еще?

В первый день выборов губернатора Свердловской области проголосовать решили многие статусные уральцы. Кто-то, как первый глава региона Эдуард Россель и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, пришел на участок лично. Другие — как замгубернатора-министр инвестиций Дмитрий Ионин и глава областного минцифры Михаил Пономарьков, воспользовались дистанционным электронным голосованием. Подробнее о VIP на выборах — в материале URA.RU.
В 8:00 утра голосовать на свой участок в школу №164 на ЖБИ отправилась замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова. В это же время в коррекционной школе на ВИЗе голосовала омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Около 10:00 часов в Уральском горном университете появился врио главы региона Денис Паслер — один из участников губернаторской гонки. «Я всегда на выборы хожу, так приучили в Горном университете. Это важно для всей страны. Настроение — рабочее. Проголосовал — поеду на работу», — прокомментировал он.
Дмитрий Ионин проголосовал через ДЭГ, также как и его подчиненный Михаил Пономарьков. Последний сделал это в компании главы облизбиркома Елены Клименко и Александра Коковихина, эксперта по ДЭГ Общественной палаты региона, в Центре общественного наблюдения.
Россель проголосовал в Малом Истоке, а Чернецкий — в уральском филиале ФГУБ «Рослесинфорг» (Верх-Исетский район). По словам бывшего главы Екатеринбурга, поход на избирательный участок — давняя семейная традиция.
«Еще когда я был руководителем в городе, естественно, придя на участок, я не только исполнял свой долг. Мне нужно было понимать, насколько активно жители принимают участие в голосовании, видеть настроение людей, настроение, которое есть у избирательных комиссий», — добавил он.
В числе первых проголосовал и глава компании «Сима-Лэнд», меценат Андрей Симановский. Он пришел на свой избирательный участок на Химмаше. «Будущий губернатор должен любить свою область и думать о том, как там людям жить лучше. Губернатор, конечно, должен быть профессионалом, глубоко погружаться в дела области», — поделился Симановский после того, как проголосовал.
К вечеру на избирательный участок в школу на Крауля пришел еще один кандидат в губернаторы — депутат заксобрания Рант Краев («Новые люди»). Как признался сам, заметно волновался.
На избирательных участках сегодня также отметились замгубернатора-глава МУГИСО Алексей Кузнецов, мэр Сысерти Дмитрий Нисковских, спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий и депутаты Артур Зиганшин, Алексей Вихарев, Евгений Зяблицев, Сергей Козлов, Денис Хаванцев, Алексей Мещеряков. Фотографии с участков публиковали управляющий Южным округом Владимир Шауракс и депутат заксобрания Алексей Свалов.
Выборы губернатора проходят три дня — с 12 по14 сентября. В них участвуют пять кандидатов. Помимо Паслера и Краева это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») и депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) и Александр Каптюг (ЛДПР).
За ходом голосования URA.RU следило в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
