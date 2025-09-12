Российских скелетонистов и бобслеистов не допустили к Олимпиаде

Российские спортсмены не смогут принять участие в Олимпийских играх 2026 года в дисциплинах бобслей и скелетон. Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.
«Голосование было тайное, нас не допустили», — рассказал Пегов ТАСС. Решение приняла Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на конгрессе, где обсуждался вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой федерации, в Милане. Из 51 делегата только девять поддержали возвращение россиян, шестеро воздержались, а подавляющее большинство — 36 — высказались против допуска.
Российские бобслеисты и скелетонисты с 2022 года отстранены от международных соревнований. Это связано с санкциями, введенными IBSF после обострения ситуации на Украине. Отбор на Олимпийские игры по бобслею и скелетону проходит по рейтингу IBSF, который формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации. Спортсмены набирают очки, а затем получают квоты от Национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период для Олимпиады-2026 завершится 18 января, а с 22 по 25 января IBSF перераспределит неиспользованные квоты между странами.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д»Ампеццо. В соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, в турнире по скелетону — 50 атлетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.