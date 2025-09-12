Белоусов обсудил оптимизацию работы Министерства обороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по вопросам повышения эффективности работы ведомства за счет внедрения инструментов бережливого управления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Наша главная задача — непрерывно и системно проводить оптимизацию процессов повседневной деятельности и создать соответствующую внутреннюю компетенцию», — заявил Белоусов. Он подчеркнул, что внедрение методов бережливого управления поможет ускорить выполнение задач, исключить дублирующие функции и снизить издержки.
В ходе совещания глава ведомства определил три приоритетных направления: обучение преподавателей военных вузов, формирование перечня процессов для оптимизации и внедрение принципов бережливого управления с учетом планов по цифровизации. Программа обучения уже стартовала на базе четырех ведущих вузов Минобороны, в том числе Военного университета имени князя Александра Невского и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Мероприятие прошло в рамках реализации задач, обозначенных на расширенном заседании Коллегии министерства с участием президента РФ.
Ранее, 29 августа, Белоусов также провел расширенное заседание Коллегии Минобороны, на котором анонсировал внедрение новых военных специальностей и цифровых технологий в рамках государственной программы вооружения до 2036 года. Тогда же министр сообщил о старте подготовки по 11 новым специальностям, в том числе по управлению беспилотниками, и о росте числа контрактников в армии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.