Белоусов обсудил оптимизацию работы Министерства обороны России

Белоусов заявил, что ведомство начало внедрять в свою работу принципы бережливого управления для повышения эффективности
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по вопросам повышения эффективности работы ведомства за счет внедрения инструментов бережливого управления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Наша главная задача — непрерывно и системно проводить оптимизацию процессов повседневной деятельности и создать соответствующую внутреннюю компетенцию», — заявил Белоусов. Он подчеркнул, что внедрение методов бережливого управления поможет ускорить выполнение задач, исключить дублирующие функции и снизить издержки.

В ходе совещания глава ведомства определил три приоритетных направления: обучение преподавателей военных вузов, формирование перечня процессов для оптимизации и внедрение принципов бережливого управления с учетом планов по цифровизации. Программа обучения уже стартовала на базе четырех ведущих вузов Минобороны, в том числе Военного университета имени князя Александра Невского и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Мероприятие прошло в рамках реализации задач, обозначенных на расширенном заседании Коллегии министерства с участием президента РФ.

Ранее, 29 августа, Белоусов также провел расширенное заседание Коллегии Минобороны, на котором анонсировал внедрение новых военных специальностей и цифровых технологий в рамках государственной программы вооружения до 2036 года. Тогда же министр сообщил о старте подготовки по 11 новым специальностям, в том числе по управлению беспилотниками, и о росте числа контрактников в армии.

