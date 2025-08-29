Успехи ВС РФ, новые военные специальности и набор на военную службу: о чем Белоусов рассказал на коллегии МО

Министр обороны Андрей Белоусов провел коллегию военного ведомства, в ходе которой рассказал об успехах российской армии в ходе СВО. Также он раскрыл потенциальные изменения в военной сфере страны — появятся новые специальности. Некоторые из них войдут в план государственной программы вооружения до 2036 года.
Также увеличится количество мест в плане набора на военную службу по контракту. Главные заявления Белоусова с коллегии — в материале URA.RU.
Потери ВСУ в 2025 году
В ходе заседания Белоусов отметил, что ВСУ потеряли в боях с ВС РФ болне 340 тысяч солдат с начала этого года. Также ВС РФ уничтожили свыше 65 тысяч украинских вооружений, сообщил министр.
«Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих. Также они лишились свыше 65 тысяч единиц различных вооружений», — заявил Белоусов.
«Мы увеличили план набора»
Также министр обороны обратил внимание, что план набора на военную службу по контракту в России был увеличен. Кроме того, он отметил успешное выполнение планов комплектования.
«В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются», — уточнил Белоусов.
«62% ВПК Украины повреждены»
Белоусов также раскрыл подробности ударов российских сил, направленных на военные объекты Украины. Только за 2025 год ВС РФ нанесли 35 массированных ударов по 146 критически важным объектам ВСУ.
«В этом году [ВС РФ] осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника», — уточнил министр военного ведомства. Он также добавил, что 62% ключевых ВПК Украины были повреждены.
Новые военные специальности
Белоусов также заявил о подготовке новых военных специальностей. В частности, он отметил управление беспилотными аппаратами.
«С сентября в трех академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов», — заявил министр.
Успехи продвижения в зоне СВО
Также министр отметил успехи в темпе продвижения ВС РФ в зоне СВО. Он отметил, что ежемесячно военнослужащие освобождают по 600 — 700 квадратных метров.
«Формирование государственной программы вооружения до 2036 года»
Белоусов заявил, что одним из приоритетных направлений является формирование государственной программы вооружения до 2036 года. По словам, оно выстроено в соответствии с ожидаемыми угрозами. В связи с этим выделены определенные направления.
«Основными приоритетами госпрограммы являются — стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта», — заявили в ведомстве.
«Медицинское обеспечение военнослужащих»
Как отметил Белоусов, практика использования медицинских отрядов показала хорошую эффективность. В связи с этим данная практика будет продолжаться и распространяться.
«Применение в зоне СВО медицинских отрядов, комплектуемых добровольцами, показало свою эффективность, в связи с чем необходимо продолжить данную практику и распространить опыт на все военные округа», — заявил министр.
Также Белоусов отметил показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения. По его словам, он поддерживается на уровне 97%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.