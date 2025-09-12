Прокуратура Польши начала расследование из-за дронов, проникших в страну

Окружная прокуратура Люблина официально объявила о начале расследования в связи с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками. Всего на территории страны обнаружено 17 дронов. Об этом сообщила представитель прокуратуры Иолана Дембец.
«Сегодня Окружная прокуратура в Люблине, 8-й отдел по военным делам, начала расследование», — заявила Дембец на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Расследование связано с угрозой жизни и здоровью граждан, а также возможным ущербом имуществу в крупных размерах, который могли повлечь за собой несанкционированные полеты дронов.
Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 сентября. Несколько беспилотников незаконно пересекли государственную границу Польши. Следователи уже двое суток работают на местах падения и находки фрагментов беспилотников. На территории Люблинского воеводства были найдены обломки 10 беспилотников. В целом по стране, обнаружено 17 дронов.
Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как беспилотники. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о 19 зафиксированных случаях нарушения воздушного пространства. В связи с произошедшим Польша обратилась к НАТО с просьбой задействовать статью 4 Североатлантического договора. Сейчас в Брюсселе проходят соответствующие обсуждения и консультации.
Российское Минобороны прокомментировало ситуацию, заявив, что в ночь с 9 на 10 сентября ВС РФ наносили удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. При этом, нанесение ударов по территории Польши не планировалось. Дальность действия беспилотников, которые предположительно пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.
